منتخب مصر الثاني يتقدم بثنائية على تونس في الشوط الأول (فيديو)
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
منتخب مصر الثاني يتقدم بثنائية على تونس في الشوط الأول
كتب - محمد عبد السلام:
نجح منتخب مصر الثاني في التقدم على نظيره التونسي بنتيجة هدفين دون رد في الشوط الأول، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر، ضمن مواجهات المباريات الودية الاستعدادات لبطولة كأس العرب.
وسجل هدفي منتخب مصر كلا من: يحيى زكريا في الدقيقة 6، مصطفى ميسي في الدقيقة 18.
وسبق والتقى منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب مع تونس قبل 3 أيام وانتصر عليه وديًا بهدف سجله محمد مجدى أفشة من ركلة جزاء.
موعد بطولة كأس العرب
ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.
جووووووول ⚽— Kora Plus (@KoraPlusEG) September 9, 2025
صاروخية ممتعة 😍
يحيى زكريا يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس 🇪🇬 pic.twitter.com/0Qu64ecrhU
جووووول ⚽— Kora Plus (@KoraPlusEG) September 9, 2025
مصطفى ميسي يسجل ثاني أهداف منتخب مصر في مرمى تونس 🇪🇬 pic.twitter.com/UqEIKpmj4A
فيديو قد يعجبك: