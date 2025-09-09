منتخب مصر الثاني يتقدم بثنائية على تونس في الشوط الأول (فيديو)

منتخب مصر الثاني يتقدم بثنائية على تونس في الشوط الأول

كتب - محمد عبد السلام:

نجح منتخب مصر الثاني في التقدم على نظيره التونسي بنتيجة هدفين دون رد في الشوط الأول، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر، ضمن مواجهات المباريات الودية الاستعدادات لبطولة كأس العرب.

وسجل هدفي منتخب مصر كلا من: يحيى زكريا في الدقيقة 6، مصطفى ميسي في الدقيقة 18.

وسبق والتقى منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب مع تونس قبل 3 أيام وانتصر عليه وديًا بهدف سجله محمد مجدى أفشة من ركلة جزاء.

موعد بطولة كأس العرب

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

