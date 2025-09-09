لاعب بيراميدز يغادر معسكر منتخب مصر الثاني قبل ساعة من ودية تونس

كتب - محمد عبد السلام:

غادر أحمد سامي، مدافع منتخب مصر الثاني، المعسكر المقام في محافظة الإسماعيلية، والذي يأتي ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وكشف المنتخب المصري الثاني عن مغادرة اللاعب للمعسكر، بعد تعرضه لإصابة خلال المباراة الودية الأولى أمام منتخب تونس.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، في تصريحات صحفية، أن سامي تعرض لإصابة في الركبة خلال اللقاء الودي، وعاد إلى ناديه لبدء برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وأشار طبيب بيراميدز إلى أن اللاعب بدأ بالفعل مرحلة التأهيل، وسيخضع لأشعة خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد مدى استجابته للعلاج، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات والمشاركة في المباريات القادمة.

في سياق متصل، يستعد منتخب مصر الثاني لمواجهة تونس في المباراة الودية الثانية، المقررة مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة، على ملعب هيئة قناة السويس.

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز في الودية الأولى أمام تونس بهدف دون رد، سجله محمد مجدى "أفشة".