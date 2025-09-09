مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

0 0
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
22:00

تونس - ب

جميع المباريات

إعلان

لاعب بيراميدز يغادر معسكر منتخب مصر الثاني قبل ساعة من ودية تونس

09:12 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أحمد سامي لاعب بيراميدز (4)
  • عرض 4 صورة
    أحمد سامي لاعب بيراميدز (3)
  • عرض 4 صورة
    أحمد سامي لاعب بيراميدز (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

غادر أحمد سامي، مدافع منتخب مصر الثاني، المعسكر المقام في محافظة الإسماعيلية، والذي يأتي ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وكشف المنتخب المصري الثاني عن مغادرة اللاعب للمعسكر، بعد تعرضه لإصابة خلال المباراة الودية الأولى أمام منتخب تونس.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، في تصريحات صحفية، أن سامي تعرض لإصابة في الركبة خلال اللقاء الودي، وعاد إلى ناديه لبدء برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وأشار طبيب بيراميدز إلى أن اللاعب بدأ بالفعل مرحلة التأهيل، وسيخضع لأشعة خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد مدى استجابته للعلاج، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات والمشاركة في المباريات القادمة.

في سياق متصل، يستعد منتخب مصر الثاني لمواجهة تونس في المباراة الودية الثانية، المقررة مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة، على ملعب هيئة قناة السويس.

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز في الودية الأولى أمام تونس بهدف دون رد، سجله محمد مجدى "أفشة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إصابة لاعب منتخب مصر الثاني أحمد سامي منتخب مصر الثاني إصابة لاعب منتخب مصر إصابة لاعب بيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة