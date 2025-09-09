الفوز والتعادل والخسارة.. ماذا تُعني نتيجة مصر أمام بوركينا فاسو؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تُقام اليوم الثلاثاء واحدة من أهم مواجهات المنتخب المصري في السنوات الأخيرة، عندما يلتقي مع بوركينا فاسو في الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهي المباراة التي قد تحسم بشكل رسمي عودة الفراعنة للمونديال بعد غياب.

ترتيب منتخب مصر في التصفيات الأفريقية

منتخب مصر يدخل اللقاء متصدرًا للمجموعة الأولى برصيد 19 نقطة من 7 مباريات (6 انتصارات وتعادل)، ويبتعد بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، ما يمنحه أفضلية واضحة في صراع التأهل المباشر.

ويقدم "مصراوي"، ملامح وسيناريوهات التأهل للمنتخب المصري، وفقًا لثلاثة سيناريوهات رئيسية:

في حالة الفوز:

يرفع منتخب مصر رصيده إلى 22 نقطة، ويضمن رسميًا التأهل إلى كأس العالم بغض النظر عن نتائج الجولتين الأخيرتين، نظرًا لتفوقه في النقاط والمواجهات المباشرة.

في حالة التعادل:

يرتفع رصيد الفراعنة إلى 20 نقطة، ويظل الفارق 6 نقاط مع بوركينا فاسو (14 نقطة)، مما يعني أن مصر ستحتاج إلى نقطة واحدة فقط من مباراتيها القادمتين لحسم التأهل رسميًا.

في حالة الخسارة:

تتقلص الأفضلية إلى نقطتين فقط (مصر 19 – بوركينا 17)، وتشتعل المنافسة حتى الجولة العاشرة، حيث سيتوجب على الفراعنة تحقيق الفوز في مباراة واحدة على الأقل لضمان التأهل دون انتظار تعثر المنافس.

