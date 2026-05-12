شهد طريق "بلبيس- العاشر من رمضان" فى محافظة الشرقية، اندلاع حريق داخل مصنع لإنتاج البانيوهات، ما استدعى تدخلًا سريعًا من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

تفاصيل الحريق

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بانيوهات بطريق بلبيس العاشر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ.

وفرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة الكاملة على النيران ومنع وصولها إلى المصانع المجاورة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وتباشر الأجهزة المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر الناتجة عنه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.