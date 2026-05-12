إعلان

السيطرة على حريق داخل مصنع بانيوهات بطريق بلبيس العاشر بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

06:28 م 12/05/2026

موقع الحادث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد طريق "بلبيس- العاشر من رمضان" فى محافظة الشرقية، اندلاع حريق داخل مصنع لإنتاج البانيوهات، ما استدعى تدخلًا سريعًا من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

تفاصيل الحريق

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بانيوهات بطريق بلبيس العاشر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ.

وفرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة الكاملة على النيران ومنع وصولها إلى المصانع المجاورة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وتباشر الأجهزة المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر الناتجة عنه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق الشرقية الحماية المدنية حوادث

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حقيقة صرف معاشات يونيو 2026 قبل عيد الأضحى
اقتصاد

حقيقة صرف معاشات يونيو 2026 قبل عيد الأضحى

تزوج الأم بتذكرة "آيس" و واقع ابنتها في غرفة واحدة.. "شياطين بولاق" في
حوادث وقضايا

تزوج الأم بتذكرة "آيس" و واقع ابنتها في غرفة واحدة.. "شياطين بولاق" في
التنظيم والإدارة يعلن مسابقة لتعيين 4517 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر
أخبار مصر

التنظيم والإدارة يعلن مسابقة لتعيين 4517 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر
ترامب: إيران ستوقف تخصيب اليورانيوم "بنسبة 100%"
شئون عربية و دولية

ترامب: إيران ستوقف تخصيب اليورانيوم "بنسبة 100%"
حمزة عبدالكريم على رادار الدوري الإنجليزي.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

حمزة عبدالكريم على رادار الدوري الإنجليزي.. ما التفاصيل؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية