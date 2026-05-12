أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، سلسلة من القرارات الإدارية تضمنت تغييرات في القيادات المحلية والمناصب التنفيذية بالمحافظة؛ بهدف تنشيط العمل الإداري والارتقاء بمستوى الأداء الميداني في المراكز والمدن.

تفاصيل التكليفات الجديدة

شملت قرارات المحافظ تغييرات في مواقع قيادية بارزة، جاءت كالتالي: تكليف جمال العوامي رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، وتكليف الدكتور أحمد ثابت رئيساً للإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ (بعد انتهاء مهام عمله رئيساً لمركز إطسا).

أهداف الحركة الإدارية

وأشار محافظ الفيوم إلى أن هذه التكليفات تأتي في إطار رؤية المحافظة لـرفع كفاءة الجهاز الإداري عبر اختيار قيادات تمتلك الخبرة اللازمة للتعامل مع الملفات الحيوية، وتسريع وتيرة المشروعات خاصة المشروعات القومية والخدمية الجارية داخل مراكز المحافظة، وتعزيز الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ السياسات العامة بدقة وشفافية في مختلف القطاعات.

توجيهات بالعمل الميداني

وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة إطسا الجديد بضرورة انتهاج سياسة "العمل الميداني"، مشدداً على أهمية التواجد المستمر في الشوارع والقرى للوقوف على مشكلات المواطنين بشكل مباشر.

كما شدد المحافظ على ضرورة فتح قنوات تواصل مباشرة مع الأهالي، والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية لوضع حلول جذرية للأزمات العالقة، مؤكداً أن معيار التقييم خلال المرحلة المقبلة هو مدى شعور المواطن بتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.