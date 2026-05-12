ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بنحو 5.4 أطنان قبل بيعها بالسوق السوداء.

5 أطنان ونصف دقيق مدعم

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع إدارة تموين وسط، أسفرت عن ضبط سيارة نقل محملة بعدد 108 أجولة دقيق بلدي مدعم، زنة الجوال الواحد 50 كجم، بوزن إجمالي 5 أطنان و400 كيلو جرام.

وأوضح أن الكمية المضبوطة كانت في طريقها للتهريب إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى التحفظ على الشحنة والسيارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إجراءات رادعة واستمرار الحملات الرقابية

من جانبه أوضح المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة.

وأكد استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف أحياء المحافظة للتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وفقًا للأسعار والأوزان الرسمية المقررة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة المديرية لتشديد الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية وضبط منظومة العمل بالمخابز والمخازن التابعة للمديرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الإسكندرية، بتكثيف الرقابة الميدانية لحماية الدعم التمويني.