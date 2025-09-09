مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
21:30

تونس - ب

جميع المباريات

البداية بكهرباء الإسماعيلية.. مواعيد مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر

12:56 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

فريق الزمالك

كتب- محمد خيري:

أعلنت رابطة الأندية المصرية، مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر، في الموسم الجديد 2025\2026.

وينطلق كأس عاصمة مصر 2025-2026، خلال فترة التوقف الدولي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في ديسمبر المقبل، بينما ينتهي دور المجموعات يوم 17 يناير 2026.

ونشرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، جدول مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، في جميع الأدوار وحتى المباراة النهائية من البطولة.

ويتواجد نادي الزمالك في المجموعة الثالثة التي تضم كل من: المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

الجولة الأولى

الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - كهرباء الإسماعيلية × الزمالك - ستاد هيئة قناة السويس - 8 مساء

الجولة الثانية

السبت 20 ديسمبر 2055 - الزمالك × حرس الحدود - ستاد القاهرة - 8 مساء

الجولة الثالثة

الأربعاء 24 ديسمبر 2025 - الزمالك × سموحه - ستاد القاهرة - 8 مساء

الجولة الرابعة

الخميس 1 يناير 2026 - الاتحاد السكندري × الزمالك - ستاد الجيش ببرج العرب - 5 مساء

الجولة الخامسة

الزمالك راحة

الجولة السادسة

الأحد 11 يناير 2026 - الزمالك × نادي زد - ستاد القاهرة - 8 مساء

الجولة السابعة

الخميس 15 يناير 2026 - المصري البورسعيدي × الزمالك - ستاد الجيش ببرج العرب - 8 مساء

