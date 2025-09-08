مباريات الأمس
جميع المباريات

الخطيب يرفض مقترح لجنة التخطيط بخصوص مدرب الأهلي الجديد (خاص)

08:46 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن رفض رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب لمقترح من لجنة التخطيط بخصوص المدير الفني القادم لفريق الأهلي خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وأوضح ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن الخطيب رفض فكرة تأجيل حسم المدرب الجديد للفريق حتى ديسمبر أو يناير المقبل.

وكان النادي الأهلي قد أعلن إقالة المدير الفني الإسباني ربيرو عقب خسارته في الجولة الخامسة من الدوري بهدفين نظيفين على يد نظيره بيراميدز.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري قبل مباراة إنبي برصيد 5 نقاط.

موعد مباراة إنبي والأهلي

ويحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره إنبي عند الثامنة من مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

ريبيرو الأهلي مدرب الأهلي محمود الخطيب
