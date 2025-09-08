كتب- محمد خيري:

أقيم منذ قليل الاجتماع الفني، لمباراة منتخب مصر أمام نظيره بوركينا، في تصفيات كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة مصر وبوركينا فاسو، في السابعة مساء غدا الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم 2026، على ملعب الأخير في العاصمة واجادوجو.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو عن ارتداء المنتخب الوطني القميص الأحمر بينما يرتدي منتخب بوركينا القميص الأبيض.

وحضر الاجتماع الفني من جانب المنتخب الوطني، مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات.

ووضع منتخب مصر قدمًا في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يحتاج الفوز في مباراة بوركينا فاسو، التي ستقام غدا الثلاثاء حتى يضمن التأهل.

ورفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى 19 في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني