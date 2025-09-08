مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

السويد

تصفيات كأس العالم-أوروبا

اليونان

- -
21:45

الدنمارك

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غينيا الاستوائية

0 1
16:00

تونس

جميع المباريات

إعلان

مباراة الحسم.. منتخب مصر بالزي الرئيسي "الأحمر" أمام بوركينا فاسو

05:33 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

منتخب مصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أقيم منذ قليل الاجتماع الفني، لمباراة منتخب مصر أمام نظيره بوركينا، في تصفيات كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة مصر وبوركينا فاسو، في السابعة مساء غدا الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم 2026، على ملعب الأخير في العاصمة واجادوجو.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو عن ارتداء المنتخب الوطني القميص الأحمر بينما يرتدي منتخب بوركينا القميص الأبيض.

وحضر الاجتماع الفني من جانب المنتخب الوطني، مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات.

ووضع منتخب مصر قدمًا في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يحتاج الفوز في مباراة بوركينا فاسو، التي ستقام غدا الثلاثاء حتى يضمن التأهل.

ورفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى 19 في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم مصر وبوركينا فاسو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة