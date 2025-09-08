مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غينيا

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غينيا الاستوائية

- -
16:00

تونس

"عقدة الفراعنة".. تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو قبل صدام الغد

02:04 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

كتب- محمد عبدالهادي:

يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخب مصر الأول لكرة القدم ونظيره منتخب بوركينا فاسو، وذلك في السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة البوركينية واجادوجو.

ويلتقي المنتخب المصري مع بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتحمل مباراة الغد الرقم 9 في تاريخ المواجهات بين المنتخبين، حيث سبق وأن تقابلا في 8 لقاءات سابقة، جاءت بواقع 5 مباريات رسمية و3 مباريات ودية.

ولم يتذوق المنتخب المصري طعم الخسارة أمام بوركينا فاسو، حيث فاز في 5 مباريات وحضر التعادل في 3 مواجهات.

ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مباراة بوركينا فاسو

) مصر: 19 نقطة

2) بوركينا فاسو: 14 نقطة

3) سيراليون: 9 نقاط

4) غينيا بيساو: 7 نقاط

5) إثيوبيا: 6 نقاط

6) جيبوتي: 1 نقطة

