"متوقع ومش مستغربين".. أول رد من اتحاد الكرة على شكوى إثيوبيا

كتب- محمد خيري:

رد مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، على الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، ضد منتخب مصر بعد مواجهة تصفيات كأس العالم 2026، التي أقيمت يوم الجمعة الماضية، وانتهت بفوز الفراعنة 2\0.

وقال "عزام"، في تصريحات إذاعية: "أي فريق بعد الخسارة يخرج بأي تداعيات حصلت لتبرير خسارته، ونستند في هذا الأمر إلى تقرير مراقب المباراة والذي أشاد بحسن التنظيم والاستقبال".

وأوضح: "وفرنا العديد من التذاكر وقمنا بتسليمهم إلى الجانب الأثيوبي أثناء الاجتماع الفني، وهذا يدل على أننا لم يكن لدينا مشكلات في حضور جماهيرهم والاستقبال كان في أفضل صورة".

وأضاف: "كما وفرنا تأمين جيد لهم وقمنا بتخصيص مدرج لهم وهذا يؤثر علينا مادياً ولكننا نحرص على تقديم كرم الضيافة وهذا واجب لنا، والاتحاد الإثيوبي يتهم جماهيرنا بأشياء لم تحدث".

وأكمل: "ما فعله الاتحاد الإثيوبي شيء وارد ومتوقع ولا يوجد استغراب، في ظل روحهم وموقفهم تجاه مصر بشكل عام، وحتى الآن لم يصلنا أي شيء من فيفا وكل هذه الأمور تكون خاضعة لتقرير مراقب المباراة".

واختتم تصريحاته: "سمعنا إشادات من المراقبين الذين تواجدوا خلال اللقاء، ولا أعتقد أن هذه الشكوى سيكون لها صدى لدى الفيفا".

وكان الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، أعلن تقديم شكوى رسمية ضد منتخب مصر، وذلك عقب المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي، بسبب أحداث سوء سلوك وقعت في المباراة من وجهة نظرهم.