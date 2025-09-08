هل يشارك عبدالقادر؟.. الأهلي يواجه شبابه وديا اليوم تحت قيادة النحاس

كتب- مصراوي:

يخوض الفريق الأول للنادي الأهلي، مواجهة ودية أمام فريق الشباب بالنادي، استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره إنبي في تمام الثامنة من مساء يوم الأحد المقبل على ملعب المقاولون العرب، في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح مصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع مصراوي أن الفريق الأحمر، سيخوض المباراة من خلال مجموعة اللاعبين المتاحين في ظل غياب العديد من اللاعبين لتواجدهم في المنتخبات الوطنية.

أضاف المصدر، أن الفريق سيكون راحة من التدريبات الجماعية غدا الثلاثاء، على أن يستأنف تدريباته الأربعاء لمواصلة الاستعداد لمواجهة إنبي.

وشهد مران الفريق الأحمر، في الأيام الماضية تحت قيادة عماد النحاس، مشاركة أحمد عبد القادر، وربما يحصل على بعض الوقت في ودية اليوم، إلى جانب اللاعبين الذين لم ينضموا لأي منتخب وطني مع العائدين من الإصابة.