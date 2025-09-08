كتب - مراسل مصراوي:

رفض الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، مواجهة المنتخب البرازيلي خلال فترة التوقف في نوفمبر المقبل، قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وكانت العديد من التقارير الصحفية البرازيلية، أشارت خلال الساعات الماضية إلى إمكانية وجود مباراة ودية تجمع منتخبي مصر والبرازيل، في نوفمبر المقبل بإنجلترا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "منتخب مصر رفض خوض مباراة ودية أمام البرازيل في نوفمبر المقبل، لرغبة المدير الفني للفراعنة حسام حسن من خوض مباريات ودية أمام منتخبات أفريقية، استعدادا للأمم أفريقيا 2025 بالمغرب".

وأضاف: "المنتخب الوطني يقترب من مواجهة نظيره المالي، في نوفمبر المقبل استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية".

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل 2025 حتى 18 يناير 2026 بالمغرب.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره بوركينا فاسو، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

والجدير بالذكر أن المنتخب الوطني، كان قد تمكن من تحقيق الفوز يوم الجمعة الماضي، على حساب نظيره منتخب إثيوبيا بهدفين دون مقابل.

