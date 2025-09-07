مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

زامبيا

- -
16:00

المغرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

السويد

تصفيات كأس العالم-أوروبا

اليونان

- -
21:45

الدنمارك

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من محمد النني بعد فوز منتخب مصر الثاني على تونس وديا

11:38 م الأحد 07 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمد النني (1) (1)
  • عرض 4 صورة
    محمد النني (2) (1)
  • عرض 4 صورة
    محمد النني (3) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

احتفل محمد النني نجم منتخب مصر والجزيرة الإماراتي، بفوز منتخب مصر الثاني وديا أمس السبت، على حساب نظيره منتخب تونس بهدف دون مقابل.

ونشر النني عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا مجموعة من الصور له من المباراة وكتب: "فوز عظيم الليلة الماضية وأشعر دائمًا بالفخر بارتداء قميص المنتخب الوطني".

وكان منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره تونس، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "هيئة قناة السويس".

ويذكر أن منتخب مصر الثاني، سيخوض مباراة ودية ثانية أمام نسور قرطاج يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويستعد المنتخب المصري الثاني للمشاركة في بطولة كأس العرب بقطر، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 18 من الشهر ذاته.

أقرأ أيضًا:

"طلب مهلة للرد".. الكشف عن موقف مدرب برتغالي من تدريب الأهلي

شوبير يتحدث عن الفارق بين مستوى تريزيجيه مع الأهلي والمنتخب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد النني منتخب مصر منتخب مصر الثاني كأس العرب موعد مباراة مصر وتونس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان