أول تعليق من محمد النني بعد فوز منتخب مصر الثاني على تونس وديا

كتب - يوسف محمد:

احتفل محمد النني نجم منتخب مصر والجزيرة الإماراتي، بفوز منتخب مصر الثاني وديا أمس السبت، على حساب نظيره منتخب تونس بهدف دون مقابل.

ونشر النني عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا مجموعة من الصور له من المباراة وكتب: "فوز عظيم الليلة الماضية وأشعر دائمًا بالفخر بارتداء قميص المنتخب الوطني".

وكان منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره تونس، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "هيئة قناة السويس".

ويذكر أن منتخب مصر الثاني، سيخوض مباراة ودية ثانية أمام نسور قرطاج يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويستعد المنتخب المصري الثاني للمشاركة في بطولة كأس العرب بقطر، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 18 من الشهر ذاته.

أقرأ أيضًا:

"طلب مهلة للرد".. الكشف عن موقف مدرب برتغالي من تدريب الأهلي



شوبير يتحدث عن الفارق بين مستوى تريزيجيه مع الأهلي والمنتخب