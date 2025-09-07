مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

0 0
21:45

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألمانيا

0 0
21:45

إيرلندا الشمالية

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

0 0
21:45

كازاخستان

جميع المباريات

"3 وجوه جديدة".. تفاصيل مران الزمالك الجماعي استعدادا لمواجهة المصري

08:17 م الأحد 07 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أحمد شريف من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 7 صورة
    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 7 صورة
    الونش من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 7 صورة
    عودة أحمد فتوح لتدريبات الزمالك
  • عرض 7 صورة
    ناصر منسي من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 7 صورة
    تدريبات الزمالك اليوم
background

كتب - يوسف محمد:

واصل فريق الزمالك، اليوم الأحد تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة المصري في بطولة الدوري المصري يوم السبت المقبل.

وشهدت تدريبات الفارس الأبيض اليوم، تصعيد الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا لثلاثي فريق الشباب محمد حمد، محمد فرج وزياد مدحت، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، لتعويض غياب عدد من اللاعبين الدوليين.

ويشغل محمد حمد مواليد 2008 مركز الظهير الأيمن، فيما يشغل محمد فرج مواليد 2008 أيضًا مركز الظهير الأيسر، بينما يجيد زياد مدحت مواليد 2007 اللعب في مركز خط الوسط.

كما شهد المران الجماعي للفارس الأبيض، خوض محمد شحاتة لاعب وسط الفريق بعض التدريبات التأهيلية، للتخلص من الإصابة العضلية التي يعاني منها.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلتقي نادي الزمالك نظيره المصري يوم السبت المقبل الموافق 13 أغسطس الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

تدريبات الزمالك نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك موعد مباراة الزمالك والمصرؤي محمد شحاتة
