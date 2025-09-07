كتب - يوسف محمد:

واصل فريق الزمالك، اليوم الأحد تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة المصري في بطولة الدوري المصري يوم السبت المقبل.

وشهدت تدريبات الفارس الأبيض اليوم، تصعيد الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا لثلاثي فريق الشباب محمد حمد، محمد فرج وزياد مدحت، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، لتعويض غياب عدد من اللاعبين الدوليين.

ويشغل محمد حمد مواليد 2008 مركز الظهير الأيمن، فيما يشغل محمد فرج مواليد 2008 أيضًا مركز الظهير الأيسر، بينما يجيد زياد مدحت مواليد 2007 اللعب في مركز خط الوسط.

كما شهد المران الجماعي للفارس الأبيض، خوض محمد شحاتة لاعب وسط الفريق بعض التدريبات التأهيلية، للتخلص من الإصابة العضلية التي يعاني منها.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلتقي نادي الزمالك نظيره المصري يوم السبت المقبل الموافق 13 أغسطس الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

"طلب مهلة للرد".. الكشف عن موقف مدرب برتغالي من تدريب الأهلي

شوبير يتحدث عن الفارق بين مستوى تريزيجيه مع الأهلي والمنتخب