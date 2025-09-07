مباريات الأمس
"عمل في برشلونة".. أليكس فورمينتو مديراً فنياً لسلة الزمالك

06:48 م الأحد 07 سبتمبر 2025
background

كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي الزمالك تعيين الإسباني أليكس فورمينتو مديراً فنياً جديداً لفريق كرة السلة، خلفاً للمدرب المصري عصام عبد الحميد الذي قدم اعتذاره عن الاستمرار في مهمته خلال الفترة الماضية.

ونشر الحساب الرسمي لسلة الزمالك عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:"رحبو معنا بأليكس فورمينتو المدير الفني الجديد لسلة الفارس الأبيض".

ويمتلك فورمينتو خبرة طويلة في مجال التدريب، إذ ارتبط اسمه بتأسيس نادي باسكيت جيرونا إلى جانب النجم الإسباني مارك جاسول، ونجح في قيادته للصعود من الدرجات الأدنى حتى منافسات الدرجة الثانية.

كما سبق له العمل في الدوري الإسباني والبطولات الأوروبية الكبرى، إذ عمل مساعداً مع فريق باسكونيا وشارك في بطولة الـ"يوروليج"، بجانب تجربته مع برشلونة للسيدات التي أسفرت عن صعود الفريق إلى الدوري الممتاز.

وخاض فورمينتو أيضاً تجربة مميزة مع فريق أستروس دي خاليسكو في المكسيك، وتوج معه بلقب CIBACOPA لأول مرة في تاريخ النادي.

نادي الزمالك أليكس فورمينتو كرة السلة
