منتخب مصر يعلن إصابة لاعب جديد بعد استبعاد حمدي فتحي

أعلن منتخب مصر إجراء محاولات خلال الفترة الجارية لتجهيز مهند لاشين لمواجهة بوركينا فاسو.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره بوركينافاسو عند السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأشار منتخب مصر، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد، إلى أن مهند لاشين كانت قد تجددت إصابته في الظهر واشتكى منها عقب مباراة إثيوبيا والتي شارك بها بديلاً في الدقيقة 63.

نتيجة مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

وفاز منتخب مصر بثنائية نظيفة على حساب نظيره الإثيوبي مساء يوم الجمعة الماضي.

وكان منتخب مصر قد أعلن في وقت سابق من اليوم استبعاد حمدي فتحي من البعثة التي ستغادر إلى بوركينا فاسو بناءً على طلبه بعد شعوره بإصابة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





