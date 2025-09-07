سبب عدم دخول الأهلي في مفاوضات مع جوزيه جوميز (خاص)

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن سبب عدم دخولهم في مفاوضات مع المدير الفني البرتغالي لفريق الفتح جوزيه جوميز لقيادة الفريق خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد:"جوميز خارج حسابات الأهلي لأن قيمة الشرط الجزائي بعقده مع الفتح تصل إلى 720 ألف دولار بخلاف وجود مستحقات ومكافآت له مع النادي تصل إلى 800 ألف دولار".

وكان الأهلي قد أعلن رسميًا رحيل مدربه ريبيرو بعد خسارة فريقه من بيراميدز بثنائية نظيفة ضمن منافسات الدوري.

يذكر أن جوزيه جوميز كان قد رحلّ عن صفوف الزمالك لنادي الفتح بالموسم الماضي لينجح في قيادة الفريق للاستمرار بالدوري السعودي ومن ثمّ تم تجديد التعاقد معه.

