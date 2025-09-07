مباريات الأمس
"تدخل الأطباء سريعا".. وعكة صحية مفاجئة لـ أبو ريدة قبل السفر مع المنتخب

04:14 م الأحد 07 سبتمبر 2025

هانى أبوريدة

كتب- محمد خيري:

كلف المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم نائبه خالد الدرندلي لمرافقة بعثة المنتخب الوطني الأول إلى بوركينا فاسو، لخوض مباراة تصفيات كأس العالم 2026.

ووفقا لبيان الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر منصاته الرسمية، هاني أبو ريدة تعرض للإصابة، بنوبة برد شديدة.

وأشار اتحاد الكرة، أن الأطباء حذروا رئيس الاتحاد من خطورة اختلاطه بأعضاء البعثة التي ينتظرها مباراة مهمة يوم الثلاثاء المقبل في تصفيات كأس العالم.

وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، في السابعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتتوجه بعثة منتخب مصر عصر اليوم الأحد إلى بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق أكثر من 6 ساعات.

ويحتاج المنتخب الوطني، للفوز في هذه المباراة بأي نتيجة، من أجل التأهل بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

جدول ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

١) مصر: 19 نقطة

2) بوركينا فاسو: 14 نقطة

3) سيراليون: 9 نقاط

4) غينيا بيساو: 7 نقاط

5) إثيوبيا: 6 نقاط

6) جيبوتي: 1 نقطة

هاني أبو ريدة منتخب مصر مصر إصابة هاني أبو ريدة مصر وبوركينا فاسو
