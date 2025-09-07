الغندور: طلب مفاجئ من الخطيب لعماد النحاس بعد تعيينه

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، كواليس مطالبة عماد النحاس بتجهيز قائمة الراحلين عن صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال خالد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور من مصدر داخل النادي الأهلي، إن محمود الخطيب فاجأ عماد النحاس خلال الاجتماعات السابقة بمطالبته بتجهيز قائمة الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة في يناير.

وأضاف: "الخطيب خلال اجتماعه مع الجهاز الفني طالب منهم بالإضافة إلى لجنة التخطيط، تجهيز قائمة المرشحين للرحيل عن النادي في يناير المقبل من أجل العمل عليها مبكراً".

وتابع: "الخطيب تحدث مع النحاس مباشرًا أنه المسئول عن احتياجات الفريق الفترة المقبلة دون الانتظار لتعيين مدير فني أجنبي، تحسبا لتأخر التعاقد مع مدير فني جديد".

وأختتم : "النحاس وعد الخطيب بإنهاء الملف قريبًا، والوقوف على احتياجات الفريق خلال الأيام المقبلة".