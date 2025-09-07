كتب- محمد خيري:

علق طارق السيد نجم الزمالك السابق، على مستوى الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، حتى الآن، وموقفه من استمرار البلجيكي يانيك فيريرا.

قال طارق السيد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر2": أنا شايف إن تجربة الزمالك لازم تاخد وقتها، بغض النظر إن ممكن بدايتها مكنتش الأفضل".

وأضاف: "لو كنت فرقت 8 نقاط عن الأهلي و 7 عن بيراميدز كانت هتفرق معاك، ومفيش حد بيدخل في تجربة وضامن النجاح 100%".

وأكمل: "الزمالك واجه مودرن سبورت وهو فريق قوي تعادل مع الأهلي والزمالك فاز عليه، وأرى أن الفريق محتاج إلى وقت من أجل الانسجام، صحيح أني أتحفظ على فيريرا باللعب في ثلاثي في وسط الملعب أمام وادي دجلة".

وأضاف: "لكن أنا شايف أن الزمالك قريب من الدوري مش بعيد، الزمالك منافس قوي على الدوري الموسم ده والمقومات كثيرة جدًا".

واختتم تصريحاته: "لكن أهم حاجة إن المدرب يكون مركز أكثر من كده، أي مدير فني ميزته وعيبه هو توظيف اللاعبين".