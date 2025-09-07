مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

- -
21:45

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

جزر القمر

جميع المباريات

18 صورة من احتفال أحمد حجازي يحتفل بعيد ميلاد ابنه سفيان

01:07 ص الأحد 07 سبتمبر 2025
    أحمد حجازي وابنه سفيان
    أحمد حجازي وابنه سفيان
    أحمد حجازي وابنه سفيان
    أحمد حجازي وابنه سفيان
    أحمد حجازي وابنه سفيان
    أحمد حجازي وابنه سفيان
    أحمد حجازي وابنه سفيان
    أحمد حجازي وابنه سفيان
    أحمد حجازي وابنه سفيان
    أحمد حجازي وابنه سفيان
    أحمد حجازي وابنه سفيان
    أحمد حجازي وابنه سفيان
    أحمد حجازي وابنه سفيان
    أحمد حجازي وابنه سفيان
    أحمد حجازي وابنه سفيان
    أحمد حجازي وابنه سفيان
    أحمد حجازي وابنه سفيان
احتفل أحمد حجازي المحترف المصري بصفوف نادي نيوم السعودي بعيد ميلاده سفيان التاسع.

ونشر حجازي 18 صورة عبر حسابه بمنصة انستجرام مساء السبت له مع ابنه سفيان مذيلاً إياها بتعليق:"عيد ميلاد سعيد التاسع يا سفيان نجمنا الهادئ ذو القلب الكبير ".

وكان حجازي صاحب الـ 34 عامًا قد شارك أساسيًا مع نيوم خلال مباراته في الجولة الأولى من الدوري السعودي أمام الأهلي والتي انتهت بخسارتهم بهدف نظيف.

من المقرر أن يشارك حجازي مع نيوم أمام نظيره ضمك يوم الأحد 14 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

أحمد حجازي وابنه سفيان عيد ميلاد ابن أحمد حجازي أحمد حجازي
