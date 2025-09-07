18 صورة من احتفال أحمد حجازي يحتفل بعيد ميلاد ابنه سفيان

احتفل أحمد حجازي المحترف المصري بصفوف نادي نيوم السعودي بعيد ميلاده سفيان التاسع.

ونشر حجازي 18 صورة عبر حسابه بمنصة انستجرام مساء السبت له مع ابنه سفيان مذيلاً إياها بتعليق:"عيد ميلاد سعيد التاسع يا سفيان نجمنا الهادئ ذو القلب الكبير ".

وكان حجازي صاحب الـ 34 عامًا قد شارك أساسيًا مع نيوم خلال مباراته في الجولة الأولى من الدوري السعودي أمام الأهلي والتي انتهت بخسارتهم بهدف نظيف.

من المقرر أن يشارك حجازي مع نيوم أمام نظيره ضمك يوم الأحد 14 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

اقرأ أيضًا:

"بملامح حقبة مختلفة".. 10 صور لنجوم منتخب مصر في التسعينيات

"الإدارة تجهز 3 صفقات".. الزمالك يتم اتفاقه مع مدرب إسباني لقيادة فريق السلة



