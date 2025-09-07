القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر عن موعد حسم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ملف المدير الفني الأجنبي للفريق خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.



وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، إن هناك 10 مرشحين على طاولة محمود الخطيب ولجنة التخطيط بالنادي الأهلي للاختيار من بينهم المدير الفني الجديد.

موعد اختيار مدرب الأهلي الجديد

وأوضح المصدر أن محمود الخطيب حدد اليوم موعدًا للاجتماع بأعضاء لجنة التخطيط؛ لحسم هوية المدير الفني الأجنبي الجديد إذ سيتم بحث خلال هذه الجلسة موقف كل مدرب منهم وهناك شروط معينة، منها أن يكون المدرب الجديد لديه اسم كبير في التدريب، حتى لا يكرر النادي سيناريو أخطاء الماضي.

وأشار المصدر إلى أن هناك رغبة لدى الخطيب ولجنة التخطيط في أن يكون المدرب الجديد عليه إجماع من النادي وجماهيره، منوهًا إلى أن أبرز المدراس المعروضة هي لمدربين من البرتغال وألمانيا.

وأتم المصدر تصريحاته بالتشديد على أن الخطيب هذه المرة لا يريد التسرع في المدرب القادم، وهناك رغبة أن يتمهل النادي في اختيار المدرب خاصة وأن الفريق مستقر حاليا مع الجهاز الفني المؤقت.

وكان الأهلي قد أعلن عن جهاز فني مؤقت بقيادة عماد النحاس لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة إنبي والأهلي

ويحل فريق الأهلي ضيفًا عند الثامنة من مساء يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر على نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة.

