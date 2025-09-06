كتب - نهى خورشيد

كشف خالد الجوادي، مترجم السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي، كواليس استبعاد البرازيلي برونو سافيو من حسابات المدرب.

وقال الجوادي في تصريحات بأحد البودكاست :"من ساعة ما زوجة برونو سافيو نزلت مصر، ولقينا دلع منه وضهري وركبتي لحد قبل ماتش صن داونز، كولر حس إنه بيدعي الإصابة، مراته موجودة وعايز يقعد في مصر ومشوار كبير في جنوب أفريقيا، فككم مني بقى".

وأضاف: "لقيناه في آخر تمرين في مصر بيصوت وبيعيط ومصاب وبتاع وشوية أفورة، فكولر عرف إنه مش لاعب بتاع فريق ويهمه نفسه، فمن هنا قرر استبعاده نهائياً".

والجديد بالذكر أن إدارة الأهلي تعاقدت مع البرازيلي برونو سافيو، في موسم الانتقالات الشتوية عام 2022، قادماً من نادي بوليفار البوليفي بعقد لثلاثة مواسم مع خيار التمديد.