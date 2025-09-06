مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

- -
19:00

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

- -
21:45

المجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سان مارينو

- -
21:45

البوسنة والهرسك

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
20:00

تونس - ب

جميع المباريات

"ده المتاح حاليا".. أيمن يونس يدافع عن حسام حسن

03:04 م السبت 06 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أيمن يونس
  • عرض 8 صورة
    أيمن يونس
  • عرض 8 صورة
    أيمن يونس نجم الزمالك السابق
  • عرض 8 صورة
    أيمن يونس
  • عرض 8 صورة
    اجتماع أشرف صبحي وهاني أبو ريدة بحسام حسن (2)
  • عرض 8 صورة
    حسام حسن (1)
  • عرض 8 صورة
    حسام حسن
background

كتبت-هند عواد:

دافع أيمن يونس لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، عن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، بعد الفوز على إثيوبيا، بهدفين نظيفين.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "لاعبون أهدروا 7 فرص محققة من داخل الـ6 ياردات، واستحواذ 75%، يبقى حسام حسن أدار المباراة صح، لكن المشكلة الحقيقة في البدلاء".

وأضاف: "ومشكلة البدلاء أنها تدفعك إجباري لتغيير طريقة اللعب الهجومية التي يمتاز بها حسام حسن، لأن معظمهم بشخصيات دفاعية، "وده المتاح حاليا"، بالتوفيق و تفوزوا على بوركينا فاسو".

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم، ويواجه المنتخب بوركينا فاسو، مساء الثلاثاء المقبل.

أيمن يونس حسام حسن منتخب مصر مصر وإثيوبيا مصر وبوركينا فاسو
