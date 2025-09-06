"ده المتاح حاليا".. أيمن يونس يدافع عن حسام حسن

كتبت-هند عواد:

دافع أيمن يونس لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، عن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، بعد الفوز على إثيوبيا، بهدفين نظيفين.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "لاعبون أهدروا 7 فرص محققة من داخل الـ6 ياردات، واستحواذ 75%، يبقى حسام حسن أدار المباراة صح، لكن المشكلة الحقيقة في البدلاء".

وأضاف: "ومشكلة البدلاء أنها تدفعك إجباري لتغيير طريقة اللعب الهجومية التي يمتاز بها حسام حسن، لأن معظمهم بشخصيات دفاعية، "وده المتاح حاليا"، بالتوفيق و تفوزوا على بوركينا فاسو".

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم، ويواجه المنتخب بوركينا فاسو، مساء الثلاثاء المقبل.

