"المركب هتغرق بينا".. ميدو يوجه رسالة إلى حسام حسن

12:36 م السبت 06 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

وجه أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك السابق، رسالة إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بشأن تصفيات كأس العالم 2026.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "صباح الخير، مبروك فوز منتخب مصر، والاقتراب خطوة جديدة نحو المونديال. أتمنى إن اللاعبين اللي بيراهن عليهم حسام حسن يكونوا قد الرهان".

واختتم: "في 3 لاعبين في المنتخب، لا يمكن يلعبوا أساسي مع أي مدرب في العالم إلا مع حسام حسن، ولو ما طلعوش قد الرهان، المركب هتغرق بينا في كأس الأمم".

منتخب مصر مصر وإثيوبيا تصفيات كأس العالم ميدو حسام حسن
