كتبت-هند عواد:

حضر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مباراة منتخب مصر وإثيوبيا، التي أُقيمت مساء أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين.

وظهر أشرف صبحي في المقصورة الرئيسية، بجوار هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وارتدى وزير الشباب والرياضة قميص المنتخب الوطني، فيما ارتدى باقي حضور المقصورة بدلًا رسمية.

والتقطت عدسات الكاميرات أشرف صبحي متفاعلًا مع فرص المنتخب المصري، إذ وقف وصفق بعد هدف محمد صلاح.

واجتمع أشرف صبحي وهاني أبو ريدة بحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد المباراة.

