مرتديا قميص الفراعنة.. 12 صورة ترصد تفاعل أشرف صبحي مع مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

11:34 ص السبت 06 سبتمبر 2025
    اجتماع أشرف صبحي وهاني أبو ريدة بحسام حسن (2)
    تفاعل أشرف صبحي مع مباراة مصر وإثيوبيا (1)
    أشرف صبحي أثناء السلاك الوطني لمصر (1)
    تفاعل أشرف صبحي مع مباراة مصر وإثيوبيا (3)
    اجتماع أشرف صبحي وهاني أبو ريدة بحسام حسن (1)
    اجتماع أشرف صبحي وهاني أبو ريدة بحسام حسن (3)
    أشرف صبحي وهاني أبو ريدة من المقصورة الرئيسية لمباراة مصر وإثيوبيا (2)
    أشرف صبحي أثناء السلاك الوطني لمصر (2)
    تفاعل أشرف صبحي مع مباراة مصر وإثيوبيا (2)
كتبت-هند عواد:

حضر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مباراة منتخب مصر وإثيوبيا، التي أُقيمت مساء أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين.

وظهر أشرف صبحي في المقصورة الرئيسية، بجوار هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وارتدى وزير الشباب والرياضة قميص المنتخب الوطني، فيما ارتدى باقي حضور المقصورة بدلًا رسمية.

والتقطت عدسات الكاميرات أشرف صبحي متفاعلًا مع فرص المنتخب المصري، إذ وقف وصفق بعد هدف محمد صلاح.

واجتمع أشرف صبحي وهاني أبو ريدة بحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد المباراة.

اقرأ أيضًا:
لتخطي العميد.. تريزيجيه ينتظر رقما قياسيا في مباراة مصر وبوركينا فاسو

لانتزاع بطاقة التأهل إلى المونديال.. تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو

حسام حسن يكشف سبب عدم تواجد إمام عاشور مع منتخب مصر أمام إثيوبيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أشرف صبحي هاني أبو ريدة منتخب مصر مصر حسام حسن
