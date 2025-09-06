ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو؟

كتب ـ محمد الميموني:



حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم الفوز الثامن له تحت قيادة العميد حسام حسن المدير الفني للفراعنة، عقب انتصاره أمام إثيوبيا بهدفين دون رد خلال المباراة التي أقيمت أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الأولي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لموسم 2026.



وقاد حسام حسن منتخب مصر منذ توليه القيادة الفنية للفراعنة يوم 6 فبراير 2024، 12 مباراة بينهم مباراتين وديتين و 10 مباريات رسمية، وحقق المنتخب الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيد.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى، برصيد 19 نقطة متفوقاً على منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

ونعرض لكم خلال السطور التالية ترتيب منتخب مصر في المجموعة كالتالي:



ـ مصر 19 نقطة

ـ بوركينا فاسو 14 نقطة

ـ سيراليون 9 نقاط

ـ أثيوبيا 5 نقاط

ـ جيبوتي نقطة .

يذكر أن منتخب مصر يواجه بوركينا فاسو، يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الـ 8 من تصفيات كأس العالم لموسم 2026.





