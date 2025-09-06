مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

- -
19:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
20:00

تونس - ب

جميع المباريات

إعلان

8 صور ترصد طلبًا غير معتاد لمحمد الشناوي خلال مباراة مصر وإثيوبيا

04:50 ص السبت 06 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    540761926_1269738605182044_8530518728793932793_n_2_11zon
  • عرض 8 صورة
    543371596_1269738601848711_2666112076712565177_n_5_11zon
  • عرض 8 صورة
    543458139_1269738588515379_7102375215884121285_n_6_11zon
  • عرض 8 صورة
    542025560_1269738575182047_4940247151164471599_n_4_11zon
  • عرض 8 صورة
    544436723_1269738591848712_6484737608461156793_n_8_11zon
  • عرض 8 صورة
    543595751_1269738578515380_6460249771457761742_n_7_11zon
  • عرض 8 صورة
    540765772_1269738598515378_5663200371022945970_n_3_11zon
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

طلب حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي من حكم المباراة التي جمعتهم بنظيره الإثيوبي بإزالة الكاميرات المثبتة خلف المرمى في مشهد غير معتاد منه.

محمد الشناوي توجه للحكم بهذا الطلب قبل انطلاق الشوط الثاني مما دفع الحكم للتدخل وطلب إبعاد الكاميرا إلى خلف المرمى قليلاً ثم أطلق صافرة بداية الشوط الثاني.

نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا

وفاز منتخب مصر بهدفين نظيفين على ضيفه الإثيوبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويحل منتخب مصر عند السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضيفًا على نظيره بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات.

ترتيب منتخب مصر بعد الفوز على إثيوبيا

الفوز على إثيوبيا عزز من صدارة منتخب مصر لمجموعته بالتصفيات برصيد 19 نقطة بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو أقرب ملاحقيه قبل 3 جولات من نهاية التصفيات ليقترب من التأهل لكأس العالم 2026.

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد منتخب إثيوبيا عند النقطة 6 في المركز الخامس بفارق نقطة عن غينيا بيساو صاحب المركز الرابع و5 نقاط عن جيبوتي المتذيل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد الشناوي باراة مصر وإثيوبيا لبًا غير معتاد حكم المباراة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

. اللواء وليد السيسي يكشف أخطر عملية مكافحة مخدرات: انقلبت بنا السيارة 3 مرات
عاجل - الوطنية للانتخابات تكشف حقيقة تأجيل انتخابات مجلس النواب 2025