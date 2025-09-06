8 صور ترصد طلبًا غير معتاد لمحمد الشناوي خلال مباراة مصر وإثيوبيا

طلب حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي من حكم المباراة التي جمعتهم بنظيره الإثيوبي بإزالة الكاميرات المثبتة خلف المرمى في مشهد غير معتاد منه.

محمد الشناوي توجه للحكم بهذا الطلب قبل انطلاق الشوط الثاني مما دفع الحكم للتدخل وطلب إبعاد الكاميرا إلى خلف المرمى قليلاً ثم أطلق صافرة بداية الشوط الثاني.

نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا

وفاز منتخب مصر بهدفين نظيفين على ضيفه الإثيوبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويحل منتخب مصر عند السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضيفًا على نظيره بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات.

ترتيب منتخب مصر بعد الفوز على إثيوبيا

الفوز على إثيوبيا عزز من صدارة منتخب مصر لمجموعته بالتصفيات برصيد 19 نقطة بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو أقرب ملاحقيه قبل 3 جولات من نهاية التصفيات ليقترب من التأهل لكأس العالم 2026.

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد منتخب إثيوبيا عند النقطة 6 في المركز الخامس بفارق نقطة عن غينيا بيساو صاحب المركز الرابع و5 نقاط عن جيبوتي المتذيل.