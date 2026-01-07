مدرب منتخب مصر للناشيئن يوضح سر اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

كشف أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب مصر للناشئين، أسباب انضمام اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني.

وأوضح فوزي في تصريحات تلفزيونية :"حمزة لاعب هايل ولديه إمكانيات كويسة جداً، يمتلك قوة بدنية واضحة، وهو لاعب كرة مميز، كما أن ارتقاءاته مميزة".

وأشار مدرب حراس منتخب الناشئين إلى أن اختيار نادي بحجم برشلونة للاعب ناشئ مثل حمزة لم يكن صدفة، بل يعكس الثقة الكبيرة في قدراته وإمكاناته المستقبلية، مشدداً على أهمية التعامل مع اللاعب بهدوء في هذه المرحلة من مسيرته.

واختتم فوزي تصريحاته قائلاً:"لازم نصبر على حمزة لأنه لاعب مبشر، والمستقبل يكون كبيراً بالنسبة له إذا استمر في التطور والعمل الجاد".