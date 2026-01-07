مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

1 0
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

0 0
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

1 0
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

بارما

0 1
21:45

إنتر ميلان

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

5 0
21:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

مدرب منتخب مصر للناشيئن يوضح سر اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

كتب : نهي خورشيد

10:13 م 07/01/2026 تعديل في 10:48 م
    حمزة عبدالكريم

كشف أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب مصر للناشئين، أسباب انضمام اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني.

وأوضح فوزي في تصريحات تلفزيونية :"حمزة لاعب هايل ولديه إمكانيات كويسة جداً، يمتلك قوة بدنية واضحة، وهو لاعب كرة مميز، كما أن ارتقاءاته مميزة".

وأشار مدرب حراس منتخب الناشئين إلى أن اختيار نادي بحجم برشلونة للاعب ناشئ مثل حمزة لم يكن صدفة، بل يعكس الثقة الكبيرة في قدراته وإمكاناته المستقبلية، مشدداً على أهمية التعامل مع اللاعب بهدوء في هذه المرحلة من مسيرته.

واختتم فوزي تصريحاته قائلاً:"لازم نصبر على حمزة لأنه لاعب مبشر، والمستقبل يكون كبيراً بالنسبة له إذا استمر في التطور والعمل الجاد".

مدرب منتخب مصر للناشيئن أحمد فوزي اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم مدرب حراس منتخب الناشئين حمزة عبدالكريم برشلونة

