فكري صالح لمصراوي: أحمد شوبير قعد على دكة البدلاء أكثر من نجله

كشف فكري صالح مدرب حراس المرمى السابق بنادي الزمالك والمشرف العام على حراس المرمى بنادي زد الحالي عن مصير الحارس أحمد شوبير مع نادي المصري البورسعيدي .

وقال فكري صالح خلال تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" إن كل الناس بتقول ان مصطفي شوبير مظلوم مع الأهلي آمال والده يعمل ايه اللي قعد على دكة المصري 7 سنين بدون مشاركة بسبب إكرامي الكبير وثابت البطل .

وأضاف صالح: " أطلقنا علي شوبير لقب أيوب المصري بسبب صبره وعدم مشاركته لكن مصطفي شوبير شارك وعمل بطولات مع النادي الأهلي في أفريقيا ولكن كل الحكايه انه نجل شوبير".

واختتم صالح تصريحاته: "قمت بتدريب أحمد شوبير في فترة وأعلم إمكانياته، نجله مصطفى شوبير حارس مميز ولديه إمكانيات كبيرة لم تكن عند والده".