فكري صالح لمصراوي: أحمد شوبير قعد على دكة البدلاء أكثر من نجله
كتب : محمد الميموني
كشف فكري صالح مدرب حراس المرمى السابق بنادي الزمالك والمشرف العام على حراس المرمى بنادي زد الحالي عن مصير الحارس أحمد شوبير مع نادي المصري البورسعيدي .
وقال فكري صالح خلال تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" إن كل الناس بتقول ان مصطفي شوبير مظلوم مع الأهلي آمال والده يعمل ايه اللي قعد على دكة المصري 7 سنين بدون مشاركة بسبب إكرامي الكبير وثابت البطل .
وأضاف صالح: " أطلقنا علي شوبير لقب أيوب المصري بسبب صبره وعدم مشاركته لكن مصطفي شوبير شارك وعمل بطولات مع النادي الأهلي في أفريقيا ولكن كل الحكايه انه نجل شوبير".
واختتم صالح تصريحاته: "قمت بتدريب أحمد شوبير في فترة وأعلم إمكانياته، نجله مصطفى شوبير حارس مميز ولديه إمكانيات كبيرة لم تكن عند والده".