مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

إنتر ميلان

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

- -
21:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

فكري صالح لمصراوي: أحمد شوبير قعد على دكة البدلاء أكثر من نجله

كتب : محمد الميموني

06:21 م 07/01/2026
كشف فكري صالح مدرب حراس المرمى السابق بنادي الزمالك والمشرف العام على حراس المرمى بنادي زد الحالي عن مصير الحارس أحمد شوبير مع نادي المصري البورسعيدي .

وقال فكري صالح خلال تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" إن كل الناس بتقول ان مصطفي شوبير مظلوم مع الأهلي آمال والده يعمل ايه اللي قعد على دكة المصري 7 سنين بدون مشاركة بسبب إكرامي الكبير وثابت البطل .

وأضاف صالح: " أطلقنا علي شوبير لقب أيوب المصري بسبب صبره وعدم مشاركته لكن مصطفي شوبير شارك وعمل بطولات مع النادي الأهلي في أفريقيا ولكن كل الحكايه انه نجل شوبير".

واختتم صالح تصريحاته: "قمت بتدريب أحمد شوبير في فترة وأعلم إمكانياته، نجله مصطفى شوبير حارس مميز ولديه إمكانيات كبيرة لم تكن عند والده".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فكري صالح الحضري عصام الحضري مصطفي شوبير أحمد شوبير

