الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

1 0
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

0 0
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

بارما

0 0
21:45

إنتر ميلان

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

5 0
21:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

"عودة أفشة واجتماع توروب".. الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو

كتب : يوسف محمد سعيد

10:20 م 07/01/2026
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة فاركو يوم السبت المقبل، ‏ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.‏

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره فاركو، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وحرص الدنماركي ياس توروب، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة مع اللاعبين، للحديث عن بعض الأمور المتعلقة بالاستعداد للفترة القادمة.‏

وبدأ الفريق تدريباته الجماعية بفقرة تدريبات بدنية، قبل الانتقال إلى تنفيذ بعض الجوانب الخططية، لتنفيذها في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وشهد مران النادي الأهلي الجماعي اليوم، مشاركة محمد مجدى أفشة بشكل تدريجي في التدريبات، بعد تعافيه من آلام عضلة السمانة، التي كان يعاني منها في الفترة الماضية.

أقرأ أيضًا:

"لعنة صاحب الأرض".. لماذا تسبب الكاميرون رعبًا لمنتخب المغرب؟

تدريبات تأهيلية لتريزيجيه في مران منتخب مصر استعدادا لمباراة كوت ديفوار

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي فاركو كأس عاصمة مصر محمد مجدى أفشة

