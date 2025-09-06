مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

- -
19:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
20:00

تونس - ب

"على رأسها مصر وإثيوبيا".. نتائج مباريات الجمعة في تصفيات كأس العالم 2026

03:00 ص السبت 06 سبتمبر 2025

محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (1)

background

أقيمت مساء الجمعة العديد من المباريات بتصفيات أفريقيا وأوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 نستعرض نتائجها خلال السطور التالية:

تصفيات كأس العالم ـ أفريقيا

الصومال 0 ـ 3 غينيا

جنوب السودان 1 - 4 الكونغو الديمقراطية

كينيا 1 ـ 3 جامبيا

ناميبيا 1 - 2 مالاوي

أوغندا 4 - 0 موزمبيق

الكونغو برازافيل 1 - 1 تنزانيا

بنين 1 - 0 زيمبابوي

موريتانيا 2 - 0 توجو

كوت ديفوار 1 - 0 بوروندي

مصر 2 - 0 إثيوبيا

جيبوتي 0 - 6 بوركينا فاسو

المغرب 5 - 0 النيجر

السنغال 2 - 0 السودان

ليسوتو0 - 3 جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم ـ أوروبا

جزر فاروه 0 - 1 كرواتيا

سلوفينيا 2 - 2 السويد

سويسرا 4 - 0 كوسوفو

اليونان 5 - 1 بيلاروسيا

الدنمارك 0 - 0 اسكتلندا

أيسلندا 5 - 0 إذربيجان

الجبل الأسود 0 - 2 التشيك

أوكرانيا 0 - 2 فرنسا

إيطاليا 5 - 0 إستونيا

