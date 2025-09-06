"على رأسها مصر وإثيوبيا".. نتائج مباريات الجمعة في تصفيات كأس العالم 2026
أقيمت مساء الجمعة العديد من المباريات بتصفيات أفريقيا وأوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 نستعرض نتائجها خلال السطور التالية:
تصفيات كأس العالم ـ أفريقيا
الصومال 0 ـ 3 غينيا
جنوب السودان 1 - 4 الكونغو الديمقراطية
كينيا 1 ـ 3 جامبيا
ناميبيا 1 - 2 مالاوي
أوغندا 4 - 0 موزمبيق
الكونغو برازافيل 1 - 1 تنزانيا
بنين 1 - 0 زيمبابوي
موريتانيا 2 - 0 توجو
كوت ديفوار 1 - 0 بوروندي
مصر 2 - 0 إثيوبيا
جيبوتي 0 - 6 بوركينا فاسو
المغرب 5 - 0 النيجر
السنغال 2 - 0 السودان
ليسوتو0 - 3 جنوب أفريقيا
تصفيات كأس العالم ـ أوروبا
جزر فاروه 0 - 1 كرواتيا
سلوفينيا 2 - 2 السويد
سويسرا 4 - 0 كوسوفو
اليونان 5 - 1 بيلاروسيا
الدنمارك 0 - 0 اسكتلندا
أيسلندا 5 - 0 إذربيجان
الجبل الأسود 0 - 2 التشيك
أوكرانيا 0 - 2 فرنسا
إيطاليا 5 - 0 إستونيا
