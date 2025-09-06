مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

- -
19:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
20:00

تونس - ب

"على رأسها منتخب مصر الثاني وتونس".. مواعيد مباريات اليوم السبت

02:00 ص السبت 06 سبتمبر 2025
    أكرم توفيق من تدريبات منتخب مصر الثاني
    محمد ربيعة من تدريبات منتخب مصر الثاني
    الساعي من تدريبات منتخب مصر الثاني
    منتخب مصر الثاني
    ناصر منسي من تدريبات منتخب مصر الثاني
تقام اليوم السبت الموافق 6 سبتمبر، العديد من المباريات الهامة نستعرضها خلال السطور التالية:

ودية

08:00 ـ مصر (ب) VS تونس (ب) ـ القناة الناقلة: أون سبورت 1

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم ـ أفريقيا

07:00 ـ نيجيريا VS رواندا

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم ـ أوروبا

04:00 ـ لاتفيا VS صربيا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD

09:45 ـ إيرلندا VS المجر ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2HD

09:45 ـ سان مارينو VS البوسنة والهرسك ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3HD

09:45 ـ النمسا VS قبرص ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 4HD

07:00 ـ أرمينيا VS البرتغال ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2HD

07:00 ـ إنجلترا VS اندورا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم موعد مباراة مصر وتونس موعد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم
