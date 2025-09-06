"على رأسها منتخب مصر الثاني وتونس".. مواعيد مباريات اليوم السبت
تقام اليوم السبت الموافق 6 سبتمبر، العديد من المباريات الهامة نستعرضها خلال السطور التالية:
ودية
08:00 ـ مصر (ب) VS تونس (ب) ـ القناة الناقلة: أون سبورت 1
مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم ـ أفريقيا
07:00 ـ نيجيريا VS رواندا
مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم ـ أوروبا
04:00 ـ لاتفيا VS صربيا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD
09:45 ـ إيرلندا VS المجر ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2HD
09:45 ـ سان مارينو VS البوسنة والهرسك ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3HD
09:45 ـ النمسا VS قبرص ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 4HD
07:00 ـ أرمينيا VS البرتغال ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2HD
07:00 ـ إنجلترا VS اندورا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD
