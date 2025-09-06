تقام اليوم السبت الموافق 6 سبتمبر، العديد من المباريات الهامة نستعرضها خلال السطور التالية:

ودية

08:00 ـ مصر (ب) VS تونس (ب) ـ القناة الناقلة: أون سبورت 1

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم ـ أفريقيا

07:00 ـ نيجيريا VS رواندا

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم ـ أوروبا

04:00 ـ لاتفيا VS صربيا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD

09:45 ـ إيرلندا VS المجر ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2HD

09:45 ـ سان مارينو VS البوسنة والهرسك ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3HD

09:45 ـ النمسا VS قبرص ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 4HD

07:00 ـ أرمينيا VS البرتغال ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2HD

07:00 ـ إنجلترا VS اندورا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD