عضو الجهاز الفني للزمالك يعلن رحيله رسميًا

أعلن علاء رجب مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالجهاز الفني للبلجيكي يانيك فيريرا رحيله بصورة رسمية.

وكتب علاء عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم السبت:"بعد ثلاث سنين عمل في نادي الزمالك العريق وجمهوره الوفي العظيم تعلمت الكثير والكثير ونلت شرف التتويج ببطولة السوبر الإفريقي وبطولة كأس مصر وبطولة الكونفدرالية أحب أوجه الشكر لجميع الإدارات وجميع الأجهزة الفنية والطبية والإداريهة وجهاز المهمات على مدار هذه المدة".

وأتم مخطط الأحمال تدوينته بقوله:"وفي الختام حسن الكلام أتمنى من الله التوفيق لنادي الزمالك العريق فيما هو قادم… والسلام عليكم ورحمه الله".

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري عند الثامنة من مساء السبت الموافق 13 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

