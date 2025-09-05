مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 6
19:00

بوركينا فاسو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

0 3
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

0 0
22:00

إثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

1 0
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

2 0
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

0 0
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

0 1
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

تصريح صادم من موسيماني على تصريحاته عن "عقلية إدارة الأهلي"

08:20 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
    بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق
كشف المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني حقيقة ما نُشر على لسانه بخصوص عدم عودته لتدريب الأهلي حتى يتم تعديل عقلية إدارة النادي الأهلي.

وأعاد موسيماني نشر التصريحات المنسوبة له عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الجمعة مُذيلاً إياها بتعليق:"أخبار كاذبة".

وكان موقع "centralnews" الجنوب أفريقي قد أورد في وقت سابق تصريحات سنبها لموسيماني جاءت: "لن أفكر في العودة إلى الأهلي، إلا إذا أدركت إدارة النادي حقيقةً جوهريةً مفادها أن "كرة القدم ثلاثة: الفوز والتعادل والخسارة".

وقاد موسيماني الأهلي للعديد من الألقاب، بين عامي 2020 و2022، بما في ذلك لقبين في دوري أبطال أفريقيا، كأس السوبر الأفريقي، لقب الدوري المصري الممتاز، وميداليتين برونزيتين في كأس العالم للأندية.

موسيماني الأهلي تصريحات موسيماني إدارة الأهلي
