تصريح صادم من موسيماني على تصريحاته عن "عقلية إدارة الأهلي"

كشف المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني حقيقة ما نُشر على لسانه بخصوص عدم عودته لتدريب الأهلي حتى يتم تعديل عقلية إدارة النادي الأهلي.

وأعاد موسيماني نشر التصريحات المنسوبة له عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الجمعة مُذيلاً إياها بتعليق:"أخبار كاذبة".

وكان موقع "centralnews" الجنوب أفريقي قد أورد في وقت سابق تصريحات سنبها لموسيماني جاءت: "لن أفكر في العودة إلى الأهلي، إلا إذا أدركت إدارة النادي حقيقةً جوهريةً مفادها أن "كرة القدم ثلاثة: الفوز والتعادل والخسارة".

وقاد موسيماني الأهلي للعديد من الألقاب، بين عامي 2020 و2022، بما في ذلك لقبين في دوري أبطال أفريقيا، كأس السوبر الأفريقي، لقب الدوري المصري الممتاز، وميداليتين برونزيتين في كأس العالم للأندية.

