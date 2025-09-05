مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 4
19:00

بوركينا فاسو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

0 1
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

اثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

"عايزين يكسبوا بس".. شرط موسيماني لتدريب الأهلي

07:21 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
كتب - نهى خورشيد

أوضح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، شرطه الأساسي للعودة من جديد إلى قيادة القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وأكد موسيماني في تصريحات صحفية أن عودته مشروطة بحدوث تغيير جوهري في عقلية الإدارة، قائلاً: "لست مستعداً لتدريب نادٍ يظن أن مجرد لعبه وحده كافٍ لتحقيق الانتصارات دائماً".

وأضاف: "اللعبة لا تقتصر على الفوز فقط، بل تشمل أيضاً التعادل والخسارة".

في المقابل، نفت إدارة الأهلي وجود أي مفاوضات مع المدرب الجنوب إفريقي عقب إقالة الإسباني جوزيه ريبيرو مؤخراً.

كما أوضح أحد الإعلاميين أن مجلس إدارة الأهلي من غير المرجح أن يعيد مدرباً سبق أن استغنى عنه، إذ قد يشكل ذلك اعترافاً ضمنياً بخطأ القرار السابق، مؤكداً أن الاتجاه الأقرب يتمثل في الاعتماد على مدرب مصري في المرحلة المقبلة حتى انطلاق دوري أبطال إفريقيا.

وكان موسيماني قد قاد الأهلي خلال الفترة من 2020 إلى 2022، وحقق خلالها لقبين في دوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقي مرتين، والدوري المصري الممتاز، إلى جانب ميداليتين برونزيتين في كأس العالم للأندية، قبل أن يرحل في يونيو 2022.

بيتسو موسيماني الأهلي تدريب الأهلي إدارة الأهلي القلعة الحمراء
