جميع المباريات

شيكابالا يروج لناديه الجديد.. ومصدر لمصراوي: "الاسم تغير"

03:14 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

روج محمود شيكابالا قائد الزمالك السابق، للاسم الجديد لنادي "الو ايجيبت"، الذي يتولى منصب رئيس مجلس إدارته.

ونشر شيكابالا مقطع فيديو يستعرض فيه مهاراته، عبر الصحفة الرسمية للنادي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "لقد حان الوقت، بدأ عصر "gfootballclub"، العد التنازلي بدأ".

وقال مصدر من النادي في تصريحات خاصة لمصراوي: "في البداية اسم النادي كان "نيو جيزة"، وتم تغييره إلى "الو ايجيبت"، بسبب وجود ناد في الدرجة الرابعة يحمل نفس الاسم، لكن حاليا تم تغيير الاسم إلى "gfootballclub".

جدير بالذكر أن أحد رجال الأعمال استحوذ على نادي "الو ايجيبت"، الذي ينشط في القسم الثاني (ب)، وتم تعيين شيكابالا رئيسا له بعد اعتزاله، فيما يتولى إبراهيم صلاح منصب المدير الفني.

