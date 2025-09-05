مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

اثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

جميع المباريات

مفاجأة في الدفاع.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة إثيوبيا

10:30 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025
  • عرض 14 صورة
القاهرة-مصراوي

يواجه منتخب مصر نظيره إثيوبيا، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

يدفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، فيما يظهر وجه جديد لأول مرة مع الفراعنة.

واستقر حسام حسن على الدفع بخالد صبحي مدافع سيراميكا كليوباترا، الذي يظهر مع منتخب مصر لأول مرة، في خط الدفاع، بجوار محمد حمدي ورامي ربيعة ومحمد هاني.

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة إثيوبيا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - رامي ربيعة - خالد صبحي - محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي - محمود تريزيجيه - زيزو

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

منتخب مصر تشكيل منتخب مصر موعد مباراة مصر وإثيوبيا تشكيل منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا
