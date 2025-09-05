أزمة مالية جديدة تضرب الإسماعيلي.. مصدر يكشف لمصراوي

كشف مصدر داخل نادي الإسماعيلي، في تصريحات خاصة لمصراوي، عن حالة الغضب التى تسيطر على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بسبب عدم حصولهم على أي مستحقات مالية منذ انطلاق الموسم الجاري.

وأكد المصدر أن ما تردد مؤخراً بشأن صرف جزء من المستحقات غير صحيح على الإطلاق، مشيراً إلى أن إدارة النادي لم تلتزم بوعودها تجاه اللاعبين.

وأضاف أن الإدارة كانت قد قررت في ختام الموسم الماضي خصم 50% من مستحقات اللاعبين، بحجة إنهاء الدوري في المركز الأخير، رغم صدور قرار بإلغاء الهبوط.

وأوضح المصدر أن هذا الأمر تسبب في زيادة حالة الاستياء داخل صفوف الفريق، حيث يطالب اللاعبون بالحصول على حقوقهم المالية في أسرع وقت ممكن.