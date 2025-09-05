يترقب عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة، المواجهة التي تجمع المنتخب الوطني بنظيره الإثيوبي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويدخل الفراعنة اللقاء متسلحين بصدارتهم للمجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، فيما يقبع المنتخب الإثيوبي في المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

على أن تُبث المواجهة بشكل حصري عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة، إلى جانب قناة SSC.