تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

اثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

جميع المباريات

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقنوات الناقلة

03:00 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    منتخب مصر
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
يترقب عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة، المواجهة التي تجمع المنتخب الوطني بنظيره الإثيوبي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويدخل الفراعنة اللقاء متسلحين بصدارتهم للمجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، فيما يقبع المنتخب الإثيوبي في المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

على أن تُبث المواجهة بشكل حصري عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة، إلى جانب قناة SSC.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

