استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في الظهور الأول للجهاز الفني الجديد بقيادة الكابتن عماد النحاس، الذي تولى مهام المدير الفني خلفاً لجهاز الإسباني خوسيه ريبيرو، بعد فترة راحة قصيرة حصل عليها اللاعبون خلال الساعات الماضية.

حرص النحاس على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، تحدث خلالها عن أهمية المرحلة المقبلة وما تتضمنه من ارتباطات قوية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، مؤكداً على ضرورة التركيز والانضباط من أجل استعادة الفريق لمساره الصحيح.

شهد المران فقرات بدنية متنوعة لرفع معدلات اللياقة، قبل الانتقال إلى تدريبات فنية وتكتيكية، وسط غياب عدد كبير من العناصر الدولية بسبب انضمامهم للمنتخبات الوطنية المختلفة، كما أدي إمام عاشور بعض التدريبات من أجل تجهيزه للعودة للمباريات.

ويغيب عن الأهلي كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمود حسن تريزيجيه، وأحمد سيد زيزو، لتواجدهم في معسكر المنتخب الأول استعداداً لتصفيات كأس العالم، بينما يشارك الثلاثي حسين الشحات، كريم فؤاد، ومحمد مجدي أفشة مع المنتخب المشارك في كأس العرب، كما التحق المغربي أشرف داري والمالي أليو ديانج بمنتخبي بلديهما.

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق عن تشكيل جهازه الفني الجديد، إذ تولى الكابتن وليد صلاح الدين مهمة مدير الكرة، بجانب عماد النحاس مديراً فنياً، ويعاونه الكابتن عادل مصطفى كمدرب عام، والكابتن محمد نجيب مدرباً مساعداً، فيما يتولى الكابتن أمير عبد الحميد تدريب حراس المرمى.