قبل إعلان انتقاله للزمالك.. 10 معلومات عن الظهير الكيني بارون أوشينج

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد مسؤولي نادي الزمالك للإعلان عن صفقة جديدة بالميركاتو الصيفي الجاري رغم إغلاق المحلي في الدوري المصري، وذلك بعد الاتفاق مع الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج للانتقال للقلعة البيضاء في صفقة إنتقال حر.

وكان نادي الزمالك قد اتفق مع اللاعب وأجري له الكشف الطبي الذي اجتازه بنجاح، وذلك بعدما تأكد من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد المصري على صحة ضم اللاعب وقيده تحت السن بصفته لاعبًا حرًا.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز 10 معلومات عن اللاعب بارون أوشينج كالتالي:

- بارون أوشينج هو لاعب كيني يبلغ من العمر 19 عامًا.

- يلعب في مركز الظهير الأيمن.

- اللاعب سينضم للزمالك في صفقة انتقال حر لمدة 5 سنوات.

- آخر فريق لعب له أوتشينج كان لصالح فريق سوفاباكا الكيني.

- الموسم الماضي سجل 4 أهداف وصنع 14 تمريرة حاسمة.

- هو نائب قائد منتخب كينيا تحت 20 عامًا الذي شارك في كأس أمم أفريقيا للشباب بالقاهرة خلال العام الجاري.

- كان محط أنظار نادي بيراميدز خلال البطولة الإفريقية للشباب ولكن مفاوضات إنضمامه لم تتم.

- ارتبط إسمه أيضًا في صيف العام الماضي بالانتقال إلى نادي فيستروس السويدى، بعد مشاركته مع منتخب كينيا في بطولة سيكافا تحت 18 عامًا 2023.

- كما كان اللاعب الكيني محط اهتمام من قبل أكاديمية ناستيك الإسبانية، والتي تهتم بالتعاقد مع المواهب الصاعدة حول العالم.

- حال إعلان التعاقد معه من الزمالك سيتم قيده كلاعب تحت السن، ليكون الثاني مع المغربي عبد الحميد معالي، المُنضم حديثًا من نادي اتحاد طنجة المغربي.