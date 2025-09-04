"جوميز كان أوحش".. رد قوي من حازم إمام على مطالب رحيل فيريرا

كتب- محمد خيري:

علق حازم إمام، نجم وعضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، على المطالب التي تنادي برحيل البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض، عقب الخسارة من وادي دجلة في المباراة الماضية.

وقال حازم إمام في برنامجه الإذاعي: "الناس هتقول إن فيريرا يمشي عن الزمالك، مش ممكن هتمشي مدرب بعد 5 مباريات، فاز في 3 وتعادل مباراة وخسر مباراة".

وأضاف: "أه الأداء مش أحسن حاجة، ولكن على فكرة في آخر 5 سنين معظم المدربين عملوا نفس النتائج دي".

وأكمل: "حتى جوميز اللي الناس بتقول عليه أحسن مدرب، بدايته كانت أوحش من كده، تقريبًا خسر ماتشين وكسب ماتش واتعادل ماتشين، وأحسن بداية كانت معتمد جمال لما كان ماسك كسب أربع مباريات وخسر ماتش واتعادل ماتش".

واختتم تصريحاته: "مش معنى إنك تنتقده إنه لازم يمشي، و لازم يحسن من نفسه ويقرأ الماتش بسرعة شوية".