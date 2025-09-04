مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أنجـــــولا

- -
19:00

ليبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
22:00

ليبيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

ألمانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

بيراميدز

0 0
16:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

رع

0 4
16:30

الأهلي

جميع المباريات

"جوميز كان أوحش".. رد قوي من حازم إمام على مطالب رحيل فيريرا

05:00 م الخميس 04 سبتمبر 2025

حازم إمام

background

كتب- محمد خيري:

علق حازم إمام، نجم وعضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، على المطالب التي تنادي برحيل البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض، عقب الخسارة من وادي دجلة في المباراة الماضية.

وقال حازم إمام في برنامجه الإذاعي: "الناس هتقول إن فيريرا يمشي عن الزمالك، مش ممكن هتمشي مدرب بعد 5 مباريات، فاز في 3 وتعادل مباراة وخسر مباراة".

وأضاف: "أه الأداء مش أحسن حاجة، ولكن على فكرة في آخر 5 سنين معظم المدربين عملوا نفس النتائج دي".

وأكمل: "حتى جوميز اللي الناس بتقول عليه أحسن مدرب، بدايته كانت أوحش من كده، تقريبًا خسر ماتشين وكسب ماتش واتعادل ماتشين، وأحسن بداية كانت معتمد جمال لما كان ماسك كسب أربع مباريات وخسر ماتش واتعادل ماتش".

واختتم تصريحاته: "مش معنى إنك تنتقده إنه لازم يمشي، و لازم يحسن من نفسه ويقرأ الماتش بسرعة شوية".

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك حازم إمام فيريرا
