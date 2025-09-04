مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أنجـــــولا

- -
19:00

ليبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
22:00

ليبيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

ألمانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

بيراميدز

- -
16:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

رع

- -
16:30

الأهلي

جميع المباريات

نجل أسطورة الزمالك يبدأ مشواره في كرة اليد (صور)

12:19 م الخميس 04 سبتمبر 2025
    أحمد الأحمر يتابع مباراة نجله (2)
    نجل أحمد الأحمر يبدأ مشواره في كرة اليد
    أحمد الأحمر يتابع مباراة نجله (1)
background

كتبت-هند عواد:

بدأ نجل أحمد الأحمر أسطورة الزمالك لكرة اليد، مسيرته في اللعبة مع نادي New Giza، وشارك في بطولة الجمهورية المصغرة.

ونشر أحمد الأحمر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة نجله "عمر"، وكتب: "عمر أحمد الأحمر مع فريقه New Giza من بطولة الجمهورية المصغرة لكرة اليد".

وكان الزمالك جدد التعاقد مع أحمد الأحمر، في أغسطس الماضي، استعدادا للموسم الجديد، إضافة إلى ثلاثي الفريق أكرم يسري، عمر الوكيل "بكار" وشادي خليل.

اقرأ أيضًا:

"تفاجأت بحذفها".. شوبير يكشف رد ناري من إبراهيم حسن: "قافلين بوقنا"

"قصص متفوتكش".. إمام عاشور في الساحل.. وميدو يعلق على أزمة شوبير والحضري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر أحمر الأحمر نجل أحمد الأحمر أحمد الأحمر الزمالك
