نجل أسطورة الزمالك يبدأ مشواره في كرة اليد (صور)

كتبت-هند عواد:

بدأ نجل أحمد الأحمر أسطورة الزمالك لكرة اليد، مسيرته في اللعبة مع نادي New Giza، وشارك في بطولة الجمهورية المصغرة.

ونشر أحمد الأحمر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة نجله "عمر"، وكتب: "عمر أحمد الأحمر مع فريقه New Giza من بطولة الجمهورية المصغرة لكرة اليد".

وكان الزمالك جدد التعاقد مع أحمد الأحمر، في أغسطس الماضي، استعدادا للموسم الجديد، إضافة إلى ثلاثي الفريق أكرم يسري، عمر الوكيل "بكار" وشادي خليل.

