القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

كتب : هند عواد

10:45 ص 06/03/2026
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء اليوم، في الدوري المصري الممتاز.

يبحث الزمالك عن الثلاث نقاط، للانفراد بصدارة الدوري المصري الممتاز، مبتعدا عن منافسيه الأهلي وبيراميدز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

يحل الاتحاد السكندري ضيفا على الزمالك، في التاسعة والنصف مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تنقل قنوات أون سبورت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، الناقل الحصري للبطولة، إذ تبث المباراة عبر شبكة أون سبورت 1.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 40 نقطة، يليه بيراميدز والأهلي، بنفس عدد النقاط.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الماضية على بيراميدز، بهدف نظيف، أحرزه حسام عبد المجيد، عن طريق ركلة جزاء.

الزمالك الاتحاد السكندري الدوري المصري

