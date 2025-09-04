مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أنجـــــولا

- -
19:00

ليبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
22:00

ليبيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

ألمانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

بيراميدز

- -
16:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

رع

- -
16:30

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

تجارب التوأم وإحماء.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة إثيوبيا

10:48 ص الخميس 04 سبتمبر 2025

تدريب منتخب مصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريباته باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة إثيوبيا.

ويلتقي منتخب مصر أمام إثيوبيا في العاشرة مساء غدا الجمعة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية يوم 9 سبتمبر أمام منتخب بوركينا فاسو على استاد 4 أغسطس ببوركينا فاسو.

بدء مران منتخب مصر بإحماءات بدنية وجمل فنية وتسديد على المرمى ثم تقسيمة في نهاية المران، وحرص الجهاز الفني بقيادة التوأم على تجربة أكثر من جملة خلال المران.

حضر مران منتخب مصر كلا من المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وخالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الإدارة والمستشار أحمد حلمي الشريف عضو المجلس ومحمد أبو حسين عضو المجلس والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر حسام حسن تصفيات كأس العالم تدريبات منتخب مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء تنفيذ قانون العمل الجديد.. اعتماد الاستقالات وتوثيق العقود بمكاتب العمل
رسميًا.. نشر ضوابط الوحدات البديلة للإيجار القديم في الجريدة الرسمية
الإمارات لا تستبعد إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل.. فما السبب؟
آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح