كتب- محمد خيري:

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريباته باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة إثيوبيا.

ويلتقي منتخب مصر أمام إثيوبيا في العاشرة مساء غدا الجمعة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية يوم 9 سبتمبر أمام منتخب بوركينا فاسو على استاد 4 أغسطس ببوركينا فاسو.

بدء مران منتخب مصر بإحماءات بدنية وجمل فنية وتسديد على المرمى ثم تقسيمة في نهاية المران، وحرص الجهاز الفني بقيادة التوأم على تجربة أكثر من جملة خلال المران.

حضر مران منتخب مصر كلا من المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وخالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الإدارة والمستشار أحمد حلمي الشريف عضو المجلس ومحمد أبو حسين عضو المجلس والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد.