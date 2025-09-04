تعليق ميدو على أزمة الثلاثي أحمد حسن والحضرى مع حسام حسن

كتب- محمد عبدالهادي:

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن البعض حاول تضخيم أزمة عصام الحضري، وأحمد حسن، مع مدرب منتخب مصر حسام حسن، والجميع يتمنى التوفيق للفراعنة في تصفيات المونديال.

وأوضح ميدو خلال برنامجه "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية النهار: "العلاقة طيبة بين جميع نجوم الكرة المصرية والثلاثي عصام الحضري وأحمد حسن، وحسام حسن أساطير رغم الاختلاف في وجهات النظر".

وتابع: "بيان اتحاد الكرة أنهى الخلاف بين الثلاثي وسعيد بهذا البيان وبالتدخل العاجل من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة".

وأكمل: "بيان اتحاد الكرة والمهندس أبو ريدة شمل رسالة مضمونها أن منتخب مصر هو الأهم والأولوية دائما للمنتخب الأول".

وأتم ميدو حديثه قائلا: "جميع المنتخبات بتخدم على المنتخب الأول وهذا أهم ما رعاه المهندس هاني أبو ريدة في بيانه".