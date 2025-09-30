مباريات الأمس
تصل للإيقاف 6 مباريات.. ماذا تقول اللائحة في حالة تنمر لاعب على آخر؟

كتبت - هند عواد:

10:40 م 30/09/2025

احتفال حسين الشحات أمام خوان بيزيرا

حددت رابطة الأندية المصرية لوائح تنظيم موسم 2025-2026 من الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى ضوابط المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة.

وينص البند رقم 19 من لائحة المخالفات على أنه في حالة قيام أحد اللاعبين بحركات أو إشارات أو إيماءات عنصرية (الدين، العِرق أو الجنس... إلخ)، يتم إيقافه 6 مباريات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.

جدير بالذكر أنه أُثير جدل واسع بسبب احتفال حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، بهدفه في شباك الزمالك، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأحمر بنتيجة 2-1، إذ ذهب الأول واحتفل أمام البرازيلي خوان ألفينا.

ماذا تقول اللائحة في حالة تنمر لاعب على آخر؟

حسين الشحات رابطة الأندية تنمر اللاعب

