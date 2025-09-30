مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

26 29
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

"مصير فيريرا يشعل الغضب".. قرار مفاجئ من حسين لبيب حول الاجتماع الطارئ

كتب : محمد خيري

05:36 م 30/09/2025

حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

أخطر حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعضاء المجلس بتأجيل جلسة اجتماع مجلس الإدارة التي كانت مقرر لها اليوم.

وكان حسين لبيب أخطر مجلس الإدارة، بضرورة الحضور، لعقد جلسة اليوم، من أجل مناقشة العديد من الملفات التي تخص فريق الكرة بعد الخسارة أمام الأهلي أمس.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أنه تم تأجيل اجتماع مجلس الإدارة الذي كان من المقرر انعقاده اليوم لموعد يتم تحديده في وقت لاحق.

وأضاف: "هناك اختلاف داخل مجلس الإدارة على مصير المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، حيث يرغب البعض في رحيله، بينما يفضل آخرون استمراره في منصبه".

واختتم المصدر، أن الغضب يزداد داخل النادي من تراجع أداء ومستوى الفريق في الفترة الماضية، لذلك الأغلبية تطالب برحيل المدرب في أسرع وقت.

وخسر الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 1-2 في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي ليتجمد رصيد الأبيض عند النقطة 17 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز ، بينما رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 15 في المركز الثالث.

